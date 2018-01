Guarani ainda busca mais reforços Os jogadores do Guarani entram de férias nesta terça-feira, mas o técnico Luiz Carlos Ferreira espera que a diretoria feche o elenco até o final de semana para o Campeonato Paulista. Mais dois ou três jogadores ainda devem ser contratados. O zagueiro Alex Oliveira, de 28 anos, vai assinar contrato assim que retornar do Japão, onde estava atuando. A diretoria também espera pelo lateral-esquerdo Marquinhos, ex-Sport Recife, e pela vinda do meia Bilu, ex-Figueirense. Com deficiência no ataque, o garoto Catatau pode voltar ao Brinco de Ouro depois de um rápida passagem pelo futebol turco. E existe a expectativa de acerto com Wagner e a renovação com Jonas, artilheiro do time na Série B do Brasileiro, com 12 gols.