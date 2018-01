Guarani ainda crê na classificação Apesar da derrota no último sábado para o Palmeiras, por 2 a 0, em Campinas, o Guarani manteve-se na segunda colocação do Grupo 1, com seis pontos ganhos em três jogos, um atrás do União Barbarense, que tem um jogo a mais. O técnico Giba acredita que o ritmo do time não vai diminuir no Campeonato Paulista. "O nosso time vinha muito bem no campeonato e tivemos um pouco de azar contra o Palmeiras. Mas tenho certeza que o time vai continuar bem e vamos lutar pela classificação", disse Giba. Para o próximo jogo, contra o Rio Branco, em Americana, na quinta-feira, Giba não vai poder contar com o zagueiro Paulão e o goleiro Jean, expulsos contra o Palmeiras. Na defesa Juninho deve atuar ao lado de Bruno Quadros, enquanto no gol, Edervan, que chegou a ser dispensado no início do ano, será o titular.