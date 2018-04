Guarani ainda é otimista O Guarani terminou a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A em último lugar, segurando a lanterna. Mas o técnico Agnaldo Liz ainda mantém o discurso otimista, preferindo enaltecer as qualidades do time nos últimos três jogos nos quais não perdeu. Antes de dispensar os jogadores, o técnico pediu a todos que esqueçam o empate por 1 a 1 com o Fluminense, que teve sabor de derrota porque o time carioca empatou aos 43 minutos do segundo tempo. "Não temos que pensar mais em Fluminense, mas nos concentrar totalmente no próximo adversário", afirma Liz, tentando evitar perguntas sobre a complicada situação do time na tabela e da falta de vitórias. Com 30 pontos, o time campineiro é o que menos venceu na competição: apenas seis vezes. Antes do empate com o Fluminense, no Brinco de Ouro, o Guarani empatou sem gols com o Paraná, em Curitiba, e venceu, em casa, o Juventude, por 3 a 1. O próximo compromisso será o Criciúma, quarta-feira, em Santa Catarina. Para este jogo o time terá a volta do lateral-esquerdo Patrick, que cumpriu suspensão automática. Ele assumirá a vaga do meia Valdeir que atuou improvisado e teve boa atuação. Após a folga de domingo, o elenco se apresenta na segunda-feira cedo e com a ordem do chefe na cabeça: esquecer o passado e pensar no futuro.