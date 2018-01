Guarani ainda espera acerto com Rico A diretoria do Guarani ainda tem esperança de contar com o futebol do atacante Rico, do São Paulo, na temporada de 2004. O acordo entre o clube e o procurador do jogador, Luiz Taveira, já está definido, mas ainda existem pendências no São Paulo que atrapalham a negociação. Segundo Luiz Taveira, ainda falta a liberação por parte do técnico Cuca, do São Paulo. A vinda de Rico poderia significar a saída de Rodrigão, que tem chances de se transferir até para o futebol de Portugal. Num jogo-treino realizado contra o União Barbarense, nesta quinta-feira à tarde, o Guarani perdeu por 1 a 0. O técnico Barbieri, porém, não deu muita importância ao resultado, alegando que "há uma diferença de condicionamento físico por causa do período que os dois times estão treinando".