Guarani ainda espera por Rodrigão O Guarani aguarda para no máximo sexta-feira, a chegada dos documentos de liberação do atacante Rodrigão, do Saint-Ettiéne, da França. Caso contrário, ele não poderá atuar na estréia do time no Campeonato Paulista, diante do União Barbarense, no domingo, em Campinas. Rodrigão foi emprestado pelo time francês ao Botafogo-RJ para a disputa do Campeonato Brasileiro e também para o primeiro semestre de 2003. Ao término da competição, o time carioca o repassou para o Guarani, porém, sem a documentação necessária. O técnico Giba já garantiu que, se os documentos chegarem a tempo, ele joga. "Se tudo for regularizado até a data do jogo, o Rodrigão será o titular", disse Giba. Caso ele não possa atuar, Creedence jogará ao lado de Lúcio no ataque bugrino.