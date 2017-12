Guarani ainda espera por um milagre Agora só mesmo um milagre salva o Guarani do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Mas, como ainda existem chances matemáticas nas últimas três rodadas, comissão técnica e jogadores ainda esperam por um milagre que tire o time da Série B em 20 05. O Bugre perdeu para o Botafogo, por 1 a 0, sábado, em Niterói, e continua com 43 pontos, na vice-lanterna. O técnico Jair Picerni voltou a lamentar o resultado, que em termos de classificação não adiantou nada. Mas ele viu pontos positivos no time. "Criamos muitas chances e poderíamos até ter vencido. Mas, infelizmente, não deu certo. É claro que a situação ficou ainda mais complicada, mas vamos ainda lutar nos próximos jogos", prometeu. O goleiro Jean também fez o mesmo discurso: "Se temos chances, então precisamos acreditar até o fim". O Guarani ainda fará três jogos, dois deles em casa. Na próxima rodada, receberá o Figueirense, no Brinco de Ouro, depois pegará o Paysandu, em Belém (PA), encerrando sua participação contra o já rebaixado Grêmio, em Campinas (SP).