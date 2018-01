Guarani ainda festeja acesso e acerta volta de zagueiro O Guarani conquistou o acesso à Série A-1 do Campeonato Paulista no último domingo e a diretoria já trabalha atrás de reforços para a Série C do Campeonato Brasileiro. A primeira contratação foi confirmada nesta segunda-feira. Trata-se do zagueiro Tuta, da Caldense-MG, e que defendeu o time de Campinas na última Série B. A diretoria também informou que acertou com um atacante, mas não quis revelar o seu nome. Especula-se que o novo reforço seja Izaías, ex-Ponte Preta, e que disputou a Série A-2 deste ano pelo União São João, terminando a competição com quatro gols marcados. Além disso, o clube ainda busca mais um volante, um lateral e um meia. O técnico Carbone vai definir seu futuro no clube na próxima quinta-feira, quando se reúne com a diretoria para reformar seu contrato. Festa com excessos A torcida do Guarani festejou muito após a vitória sobre o São José, por 2 a 1, que resultou na volta do time de Campinas à elite do futebol paulista, um ano após o rebaixamento. Houve desfile de um trio elétrico pelas principais ruas da cidade. Mas aconteceram alguns abusos, o inevitável confronto com a Polícia Militar, que dispersou a torcida e acabou com a festa. Não satisfeitos, dezenas de torcedores foram até o Estádio Moisés Lucarelli, da rival Ponte Preta, e começaram a lançar pedras e rojões nas estrutura do estádio. A polícia foi alertada e alguns torcedores foram identificados. A administração do Majestoso informou que fez um boletim de ocorrência e que o prejuízo estimado foi de apenas R$ 500.