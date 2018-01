Guarani ainda sonha com a Libertadores O Guarani quer a 12ª vitória no Campeonato Brasileiro, neste domingo, às 16 horas, quando enfrenta o Juventude no Estádio Brinco de Ouro. Os jogadores do time de Campinas acreditam no mau momento vivido pelos gaúchos na competição para continuar sonhando com uma vaga na Taça Libertadores da América em 2004. Com apenas 29 pontos ganhos, o Juventude ocupa apenas a 22ª posição e corre sério risco de rebaixamento. Para este jogo, o técnico Barbieri tem dúvidas na escalação. Pelo menos, é o que ele disse após o coletivo-apronto de sexta-feira. Depois de confirmar o time na quinta-feira, o técnico mudou de idéia após o último treino. Ele deixou o campo irritado com o desempenho de alguns jogadores, que não ajudaram na marcação e deverá definir oficialmente a equipe somente momentos antes da partida. A dor de cabeça está no meio-de-campo, onde Simão e Leandro Guerreiro brigam por uma vaga e Dinelson e Marquinhos pela outra. "Não gostei do que vi e vou pensar melhor. O time não estava marcando e muito menos criando. Por isso a decisão só deve ocorrer mais para frente, uma vez que tenho tempo para analisar", disse Barbieri. O objetivo é também conseguir a reabilitação, uma vez que antes da folga de duas semanas, o Guarani foi goleado pelo Cruzeiro por 4 a 1.