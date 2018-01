Guarani ansioso para escalar Viola Sem vencer no Campeonato Paulista após duas rodadas, o técnico Barbieri, do Guarani, não vê a hora de poder escalar o artilheiro Viola. E a estréia do ex-atacante deve acontecer contra o Paulista, quarta-feira à noite, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Mesmo antes do coletivo-apronto, Barbieri já avisou que Viola será escalado se tiver o aval da secretaria do clube, o que deve acontecer até esta terça-feira. Segundo sua advogada, Gislaine Nunes, os documentos do clube turco, Gagiantepspor, já estão na CBF, no Rio de Janeiro. Caso semelhante é do polivalente Marlon, revelado pelo União São João e que estava no São Caetano. A idéia de Barbieri é escalá-lo como lateral direito, posição mais carente no momento dentro do elenco. Simão, que seria titular, está machucado e praticamente vetado para este jogo. Outro machucado é o zagueiro Thiago, com problemas no joelho. O zagueiro Gláuber e o volante Reinaldo também estão machucados e dependem de aval médico para ficarem à disposição.