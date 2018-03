Guarani antecipa classificação e Portuguesa empata com Juventus na Série A2

O Guarani confirmou em grande estilo a sua classificação à semifinal da Série A2 do Campeonato Paulista ao golear o Penapolense por 4 a 2, neste domingo, no Brinco de Ouro, em Campinas.

O resultado manteve o time campineiro na liderança com 28 pontos e o garantiu na semifinal da competição, uma vez que não pode mais ser ultrapassado pelo XV de Piracicaba, o quinto colocado.

As semifinais terão jogos de ida e volta e, quem avançar à decisão, vai garantir o acesso à primeira divisão. São Bernardo, com 26, Sertãozinho, com 24, e Nacional, com 22 pontos, completam hoje os quatro primeiros colocados. Já o Penapolense permaneceu com 19 pontos e está em nono lugar.

Diante de quase dez mil torcedores (9.743 pagantes), o Guarani tratou logo de definir o resultado. Denner marcou aos 21, em chute de fora da área, e ampliou aos 24 minutos. O meia Bruno Nazário ainda fez o terceiro aos 30.

Depois do Guarani diminuir o ritmo no segundo tempo, o Penapolense descontou com Malaquias, aos nove, e criou outras chances. Mas Baraka, aos 42 minutos, fez o quarto e praticamente definiu o jogo. Malaquias, nos acréscimos, ainda diminuiu para o visitante.

SEM GOLS NO CANINDÉ

Portuguesa e Juventus entraram em campo e fizeram um duelo apático, retraído, porque ambos precisavam pontuar para fugir da ameaça do rebaixamento. O resultado, assim, terminou em 0 a 0.

Com 12 pontos, a Portuguesa ocupa a 12ª posição, deixando o Juventus em 13º, com 10. O Água Santa, com oito, e o Batatais, com nove, estão hoje na zona de rebaixamento.

Confira os resultados da 13.ª rodada:

Sábado

Nacional 2 x 2 XV de Piracicaba

Água Santa 2 x 2 Audax

São Bernardo 2 x 1 Rio Claro

Votuporanguense 3 x 3 Sertãozinho

Batatais 0 x 1 Oeste

Inter de Limeira 4 x 1 Taubaté

Domingo

Portuguesa 0 x 0 Juventus

Guarani 4 x 2 Penapolense