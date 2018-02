Guarani antecipa viagem para Belém O calor e a alta umidade da cidade de Belém estão preocupando o Guarani para o jogo de sábado, contra o Paysandu, no Mangueirão, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Tanto que o técnico Jair Picerni achou melhor antecipar a viagem ao Norte da País, para facilitar a adaptação dos jogadores. Assim, o time embarca nesta quinta-feira à tarde para Belém. "Realmente faz um forte calor por lá. Por isso temos que nos acostumar ao clima", justifica o treinador do Guarani. A provável pressão dos torcedores do Paysandu e a necessidade da vitória dos dois times, para fugir do rebaixamento, devem esquentar os ânimos para o duelo. "Será um jogo emocionante e que poderá decidir a vida das duas equipes. Por isso, é natural que a partida seja bem disputada", prevê Picerni. Para esse jogo em Belém, Picerni poderá contar com todos os jogadores considerados titulares. A única dúvida é justamente no ataque. Evandro Roncatto retorna de suspensão automática e agora disputa vaga com Léo, que teve atuação discreta na vitória sobre o Figueirense.