Guarani anuncia 12º reforço para a disputa da Série C O Guarani anunciou nesta quinta-feira seu 12º reforço para o Campeonato Brasileiro da Série C. O volante Wellington Simião é mais um ex-jogador que disputou o Campeonato Mineiro pela Caldense-MG e chega por indicação do técnico Tarcísio Pugliese.