Guarani anuncia 15.º reforço para disputa da Série C

Outra novidade foi a apresentação do volante Wellington Simião, que defendeu a Caldense no Campeonato Mineiro. Ele pretende fazer sucesso ao lado do companheiro Edmilson, que também veio do clube mineiro. "Ele (Edmilson) tem estilo mais parecido com o Ralf, do Corinthians. Eu sou mais um segundo volante como o Paulinho", explicou Simião.

Para fechar o elenco, a diretoria do Guarani deve anunciar até o final da semana a chegada de mais um atacante. Além disso, existe grande possibilidade do experiente meia Fumagalli acertar seu retorno nos próximos dias. A estreia do time de Campinas está marcada para o dia 2 de junho contra o Madureira, no Rio.