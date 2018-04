Guarani anuncia contratação de peruano Juan Cominges Assim como a rival Ponte Preta, o Guarani decidiu buscar no Peru seu principal reforço para a temporada 2013. Nesta segunda-feira, o time campineiro anunciou a contratação do meia Juan Cominges, que vinha defendendo o Cienciano-PER. A apresentação do novo reforço está prevista para esta terça-feira, às 11 horas, no Estádio Brinco de Ouro.