Guarani anuncia contratação de zagueiro do time B do Internacional

A diretoria do Guarani anunciou, nesta terça-feira, o sétimo reforço para a Série A2 do Campeonato Paulista. O clube assinou contrato até o final de 2017 com o zagueiro Alef, de 23 anos, que atuou pelo time B do Internacional nesta temporada. O jogador se apresentará no dia 2 de janeiro com o restante do elenco.

Com direitos ligados ao time gaúcho, Alef chegou a ser emprestado a Paraná e Joinville nas temporadas 2014 e 2015. Agora, ele disputará posição na defesa com o recém-contratado Diego Jussani, que veio do CRB, e os remanescentes Genílson e Léo Rigo.

Além dos dois defensores, o Guarani já anunciara outras cinco novidades. Entres eles, estão o goleiro Flaysmar e o atacante Anderson (ambos do Guaratinguetá), o lateral-esquerdo Ernani (Juventude), o volante Escobar (Boa) e o atacante Uederson (Cuiabá).

Com 21 jogadores no elenco, os campineiros esperam confirmar em breve a contratação do atacante paraguaio Braian Samúdio, que estava no Boa, e a renovação com o lateral e meia Dênis Neves.