Guarani anuncia Flaysmar e Anderson, dupla do rebaixado Guaratinguetá

Após apresentar o técnico Ney da Matta para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista, o Guarani anunciou a contratação dos dois primeiros reforços para 2017. Na tarde desta quinta-feira, o presidente Horley Senna apresentou oficialmente o goleiro Flaysmar e o atacante Anderson Oliveira, ambos vindos do Guaratinguetá.

O ex-time dos reforços bugrinos não vive um bom momento em sua história. A equipe amargou dois rebaixamentos neste ano. Primeiro, da Série A3 do Paulista para a Segunda Divisão. Depois, da Série C do Brasileiro para a Série D. Mesmo assim, Flaysmar e Anderson conseguiram se destacar.

Nenhum, porém, chega como favorito à titularidade. O goleiro de 23 anos, que estava no Guará desde 2015, terá que brigar por posição com Leandro Santos, que fez uma campanha regular e já renovou contrato. "Tenho certeza que se não for agora no início de 2017, mais para frente eu vou conseguir conquistar o meu espaço", afirmou Flaysmar.

Anderson tem apenas 19 anos e jogava no Guaratinguetá ao lado do irmão gêmeo André, que agora integra as categorias de base do Internacional. Em 35 jogos pelo time do Vale do Paraíba, o novo atacante bugrino marcou 11 gols nesta temporada.