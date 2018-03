Guarani anuncia mais dois reforços Lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B, com apenas um ponto, a diretoria do Guarani já teme pelo rebaixamento. Apesar das dificuldades para trazer reforços, dois nomes foram confirmados nesta tarde: o meio campo Umberto, ex-Paulista, e o meia Fábio Júnior, do América-MG. Umberto, de 27 anos, já se apresentou, fez exames médicos e assinou contrato de um ano. Eles despontou no Paulista, esteve emprestado ao Marília durante o Campeonato Paulista, mas estava sem clube. Fábio Júnior, também de 27 anos, chegará nesta quinta-feira no Brinco de Ouro. Sem muitas opções, o clube aceitou fazer uma avaliação no meia Renatinho, de 27 anos, que foi revelado no Paulista de Jundiaí e há sete anos atuava no futebol da China. Para dispersar o clima tenso no clube, a comissão técnica trocou o treino da tarde por um churrasco. Os jogadores vão treinar em dose dupla nesta quinta-feira de olho no jogo contra o Ceará, sábado à tarde, em Campinas.