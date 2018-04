Guarani anuncia mais dois reforços para Brasileiro da Série C

CAMPINAS - O Guarani acertou a contratação de mais dois reforços para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O meia Roninho e o atacante Caio Vinícius foram confirmados pelo diretor de futebol Rogério Giardini nesta sexta-feira e devem ser apresentados na próxima semana. Agora, o número de jogadores contratados chega a 14.

Roninho foi revelado nas categorias de base do Barueri e defendeu o clube nas duas últimas temporadas. Aos 22 anos, ele chega para brigar por uma vaga entre os titulares. Já Caio Vinícius tem passagens por Porto-PE, Newcastle (Inglaterra), Larissa (Grécia) e J. Malucelli-PR. Seus direitos pertencem ao Coritiba.

Nesta sexta-feira, a diretoria apresentou oficialmente o meia Ewerton Maradona, que trabalhou com Tarcísio Pugliese na Caldense durante o Campeonato Mineiro. Aos 30 anos, ele espera ser o camisa 10 do Guarani, já que Fumagalli ainda está com a situação indefinida.

Além desses três jogadores, a diretoria havia anunciado as contratações de 11 reforços: o goleiro Thomazella; o lateral-direito Jefferson Feijão; os zagueiros Júlio César, Paulão e André Alves; os volantes Edmílson e Wellington Simião; os meias Rossini e Léo Costa; os atacantes Nena e Laionel.

O Guarani terá menos de um mês para se acertar para a Série C. A estreia do time está marcada para o dia 2 de junho contra o Madureira-RJ, no Rio de Janeiro.