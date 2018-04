Guarani anuncia novo treinador; oposição critica decisão

Acreditando que vencerá as eleições à presidência do Guarani, no dia 15 de dezembro, o atual presidente, Leonel Martins, confirmou, nesta terça-feira à tarde, a contratação do novo técnico para a temporada de 2008. Trata-se de Roberval Davino, que já dirigiu clubes como São Caetano, Marília, Paulista, Mogi Mirim e Santo André. Nesta temporada passou por Bragantino e Ituano, com atuação discreta. "Verificamos muitos técnicos, mas optamos pela contratação do técnico Roberval Davino. Ele será apresentado juntamente com os jogadores que aqui estão e os demais que virão", avisou Martins. Ele também afirmou que já está planejando possíveis contratações para a disputa do Campeonato Paulista da Série A-1. O atacante Val Baiano, atualmente no Gama, e que é artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro, com 23 gols, seria um deles. O candidato da oposição, o vereador Cid Ferreira de Souza, criticou a contratação do técnico. "Não pela qualidade do Roberval Davino, mas pela maneira como ele vai chegar ao clube. Desde o início pedimos a antecipação das eleições para evitar estes problemas."