Guarani anuncia o primeiro reforço Depois da confirmação do técnico Pepe, a diretoria do Guarani apresentou, nesta quarta-feira à noite, o volante Rafael, do Rio Branco, como primeiro reforço do time para a disputa do Campeonato Brasileiro, que começa no próximo final de semana. Apesar de já estar à disposição do treinador, o volante só poderá fazer sua estréia na segunda rodada do campeonato, contra o Grêmio, no estádio Brinco de Ouro. Isso porque o prazo de inscrição para a primeira rodada já se esgotou. "Estou pronto para jogar, pois estive em campo domingo pelo Rio Branco e estou com o ritmo de jogo muito bom. Espero ajudar o Guarani a conseguir bons resultados neste novo desafio da minha carreira", disse. Paulista de Limeira, Rafael Gonçalves Toledo nasceu em 24 de janeiro de 1980. Revelado pelo próprio Rio Branco, passou pelo Grêmio em 2000 e Gama em 2002 antes de voltar ao time de Americana. Foi no time do Distrito Federal que o ex-técnico do Guarani, Giba, conheceu Rafael. O jogador foi uma indicação do treinador para a disputa do Paulistão, mas não conseguiu levá-lo para Campinas.