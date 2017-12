Guarani anuncia o quarto reforço O Guarani anunciou, nesta terça-feira, o seu quarto reforço para a temporada 2004. Trata-se de Patrick, lateral-esquerdo de 23 anos, que disputou o Campeonato Brasileiro da Série B pela Anapolina, de Goiás. O jogador ficará no Brinco de Ouro até dezembro. O acordo foi firmado entre a diretoria e a sua procuradora Mitiko Ogura. Patrick é canhoto, 1,80 metro e pesa 70 quilos. Mineiro, de Muriaié, jogou no Atlético-MG, Mirassol e Anapolina na Série B deste ano. "Gosto muito de apoiar o ataque. Sou um jogador ofensivo, que tanto busca o fundo de campo como entra em diagonal para a finalização", explicou o lateral, muito animado em ter uma chance no futebol paulista. "Tenho certeza de que ele vai vencer no Guarani", disse Ogura. Antes de Patrick já tinham sido anunciados pelo Guarani o lateral-direito Junior Barbosa, além de dois argentinos: o meia Liberman e o volante Loscri. Na tentativa de reforçar o caixa, a diretoria confirmou o acordo com um patrocinador para seus calções. Trata-se da Furacão Auto-Peças. O valor do acordo não foi revelado, mas não interferirá no patrocinador principal, a Medial Saúde.