Guarani anuncia oito dispensas A goleada por 5 a 2 para o Fluminense na última rodada do Campeonato Brasileiro, produziu nesta terça-feira as primeiras vítimas no Guarani. Numa demonstração de que não vai mais aceitar um desempenho tão ruim - em 36 jogos no Maracanã, o time campineiro jamais havia sofrido cinco gols - a diretoria reagiu e decidiu se desfazer de jogadores que não vinham sendo aproveitados pelo técnico Pepe. Oito atletas - quase todos eles que atuavam pelo Guarani-B, que disputa a Copa do Estado de São Paulo - foram dispensados pela diretoria. Estão fora dos planos os laterais Patrício, Paulo Henrique e Ângelo, o volante Erick, os meias Alexandre e Deni e os atacantes Jefferson e Ederson Campos. Segundo o gerente de futebol do Guarani, o ex-jogador Neto Ferreira, o clube resolveu dispensar apenas atletas que fizeram, no máximo, duas partidas pelo Campeonato Brasileiro e, consequentemente, poderão se transferir até para outro time da Série A. "Não queremos estragar a vida de ninguém. Precisamos cortar gastos e escolhemos os jogadores que possam seguir suas vidas", disse Neto, lembrando que o motivo das dispensas é a contenção de despesas. O técnico do Guarani B, Jair Squarizzi, voltará a ser o auxiliar- técnico de Pepe no profissional e o time B será dirigido pelo ex-jogador Barbieri, que comandava a equipe de Juniores. Na Copa do Estado o Guarani B terá como base os jogadores vindos dos Juniores. "Erramos ao colocar profissionais nesta competição. Mas reavaliamos nossa filosofia", justificou Neto. Para o jogo contra o São Paulo, a novidade será a presença de Gilson na lateral-esquerda no lugar de Alex, que cumprirá suspensão automática pela expulsão no Maracanã. Gilson desistiu de ser negociado com o futebol do exterior. Segundo seus procurados, t imes da Turquia e da Rússia tinham interesse em seu futebol.