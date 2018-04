Guarani anuncia técnico Tarcísio Pugliese para a Série C

As conversas começaram na semana passada, quando Tarcísio Pugliese deixou a Caldense assim que terminou a fase classificatória do Campeonato Mineiro. O treinador fez questão de enaltecer a história do Guarani e prometeu trabalhar para conquistar o acesso.

"O Guarani está passando por uma situação financeira difícil, na Série C e precisa subir novamente para a Série A. É um time grande, em que qualquer profissional gostaria de trabalhar, tem uma estrutura invejável e tenho o maior prazer em vir para cá. As pessoas que estão no Guarani são extremamente competentes, conheço bem e elas continuarão", afirmou o treinador, que vai se reunir com a diretoria para reformular o elenco.

Apesar de ter 32 anos, Tarcísio Pugliese é um treinador experiente na Série C, tanto que ano passado fez bons trabalhos no Icasa e no Oeste. Além disso, acumula passagens por Luverdense-MT, Novo Horizonte-GO, Rio Branco-AC, São José-SP e Nacional-AM.

Ele é o terceiro treinador a passar pelo Guarani nesta temporada. Zé Teodoro fez a montagem do elenco para a disputa do Campeonato Paulista, mas deu lugar para Branco logo na quarta rodada. O ex-lateral deixou o cargo quando o rebaixamento estava praticamente decretado e Paulo Pereira comandou de forma interina, assim como Carlinhos, que ficou apenas na partida de despedida contra o União Barbarense.