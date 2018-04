Guarani anuncia trio e chega a 19 reforços para Série C O Guarani segue na montagem do time que vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Tanto é que o time campineiro anunciou mais três jogadores nesta sexta-feira. São eles: os volantes Careca, do Red Bull, e João Paulo, ex-Capivariano, e o lateral-direito Wanderson Cafu, que estava no Rio Claro. Todos os jogadores disputaram a Série A2 do Campeonato Paulista nesta temporada.