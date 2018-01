Guarani aposta em campeão mundial Desencantado com seus atacantes, o técnico Barbieri, do Guarani, admite que a solução para o comando de seu ataque no Campeonato Brasileiro pode ser um jovem campeão mundial, de 17 anos. Trata-se de Evandro Roncatto, tricampeão com a seleção Sub-17, sábado, na Finlândia, onde foi eleito o segundo melhor jogador da competição, atrás do volante espanhol Cesc. O atacante bugrino também foi o vice-artilheiro da competição, ao lado do corintiano Abuda, com quatro gols. Tantas qualidades provocam quase uma histeria coletiva no Brinco de Ouro. O gerente de Futebol, Neto Ferreira, acha que Roncatto ?pode ser a solução para o ataque, mas que não pode ser visto como salvador da pátria". Os dirigentes também querem a promessa em campo para, em breve, se tornar atração de investidores. O clube tem tradição em revelar artilheiros, como Careca, Evair, Luizão e Amoroso. Para Barbieri, seria uma solução para o ataque. Nos últimos dois jogos, o técnico não relacionou Rodrigão, artilheiro com nove gols, e nem Creedence, que já marcou cinco. O ex-junior Ricardo Lobo também não convenceu, não marcando gol nos três jogos que participou. Nesta segunda-feira, a esperança bugrina participou de uma homenagem da CBF aos meninos campeões do mundo. Mas ele promete se apresentar no Brinco de Ouro, quarta-feira, quando acontecerá o retorno dos jogadores que ganharam folga após a derrota para o Cruzeiro, por 4 a 1, no Mineirão. O Guarani é 11º colocado, com 40 pontos.