Guarani aposta em dupla de garotos Ainda seriamente ameaçado pelo rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani aposta em jovens jogadores para tentar o milagre de permanecer na primeira divisão em 2005. Contra o Botafogo, sábado, no Rio de Janeiro, o técnico Jair Picerni vai manter no ataque a dupla Catatau e Evandro Roncatto. Catatau foi apontado como o principal jogador do Guarani na vitória sobre o Palmeiras, sábado passado, no Palestra Itália. O jovem atacante, que na verdade se chama Ebert de Toledo, nasceu em Macedônia, interior de São Paulo, e tem apenas 18 anos. Ele vinha atuando na Copa FPF, em que já marcou 5 gols e na qual o time de Campinas está na final contra o Santos. Já Evandro Roncatto é uma velha aposta das categorias de base do Guarani. Ele foi campeão mundial pela seleção brasileira Sub-17 em 2003, quando foi apontado como melhor jogador do torneio. Também com 18 anos, o seu gol contra o Palmeiras foi o segundo no campeonato - fez também no dia 16 de outubro, na vitória sobre o Cruzeiro. A partida contra o Botafogo é primordial para as pretensões do Guarani. Com 43 pontos, o time de Campinas estará praticamente rebaixado caso seja derrotado no Rio. Mas Picerni não poderá contar com o lateral-esquerdo Patrick e com o zagueiro Tiago, suspensos. E os substitutos ainda não foram definidos. Além disso, apareceram dois problemas médicos nesta terça-feira. O volante Careca e o meia Simão sentiram dores musculares e não participaram do treino da manhã.