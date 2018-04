Guarani aposta no baixo astral do Fla O Guarani espera aproveitar o efeito psicológico negativo que o Flamengo possa sofrer por causa da derrota na final da Copa Mercosul para conseguir sua segunda vitória no Rio-São Paulo neste sábado, às 20h30, no Maracanã. O time campineiro não mudará seu estilo de jogo, sempre na defesa à espera dos erros do adversário. O técnico Zé Mário incentivou vários garotos que estão entrando no time, como o zagueiro Gustavo, o volante Alexandre e o atacante Dudu. "Todos têm qualidade. Então só precisam ter moral para entrar em campo e jogar com a cabeça fria", explica o técnico, que não fará nenhuma alteração em relação ao time que venceu o América Mineiro, por 2 a 1, quarta-feira, em Belo Horizonte, na estréia da Copa do Brasil. Acostumado a trabalhar o lado psicológico dos seus jogadores, Zé Mário acha que a derrota do time carioca para o San Lorenzo pode ajudar seu time. "É sempre ruim perder um título, ainda mais da importância da Mercosul", lembra, sem deixar de valorizar a condição técnica do Flamengo, e destacar as voltas de Juninho Paulista e Leonardo, que não tinham condições legais de atuar na Argentina. A escalação foi confirmada esta manhã. O lateral-esquerdo Jadílson não treinou, sentindo dores na perna esquerda, mas está confirmado. Só que continua improvisado no meio-campo, armando jogadas e se aproximando dos atacantes. Desta maneira ele foi um dos destaques do time na vitória de quarta-feira.