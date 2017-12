Guarani apresenta atacante Erik, que disputou a Série B pelo Luverdense

O Guarani apresentou oficialmente nesta sexta-feira o atacante Erik, seu quarto reforço para o Campeonato Paulista da Série A2. O jogador foi adversário do clube no último Campeonato Brasileiro da Série B, no qual defendeu as cores do Luverdense.

Aos 22 anos, Erik assinou até o final da temporada 2018 com o novo clube. O jogador foi revelado pelas categorias de base do Grêmio e também atuou por empréstimo por outros gaúchos como Veranópolis, Juventude e Lajeadense. Ele ficou duas temporadas no Luverdense e conquistou a Copa Verde em 2017.

O novo reforço pretende conquistar o acesso com a camisa do Guarani. "Eu quero agradecer a oportunidade que me deram de estar aqui. A minha vontade é de contribuir o máximo com a equipe, ajudar o máximo dentro de campo e fazer o Guarani a voltar à elite do Campeonato Paulista", afirmou.

A diretoria já havia apresentado o zagueiro Lucas Kal, o meia Rondinelly e o volante Ricardinho, que chegou na última quinta-feira. Nos próximos dias, o clube deve confirmar o goleiro Bruno Brígido e o lateral Marcílio. A estreia na Série A2 acontecerá no dia 17 de janeiro, contra o Oeste, em Barueri.