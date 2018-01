Guarani apresenta dois volantes O Guarani apresentou, nesta terça-feira, mais dois reforços para a temporada 2006. São os volantes André Conceição, de 28 anos, que estava no Atlético-PR, e Marcelo Lopes, de 30 anos, que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Fortaleza. O clube continua interessado no meia Fernando Fumagalli, também do Fortaleza.