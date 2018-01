Guarani apresenta Jussani e anuncia nova fornecedora de material esportivo

O dia foi de novidades para o Guarani. O clube apresentou o zagueiro Diego Jussani, que estava no CRB, e anunciou que a Topper será a nova fornecedora de material esportivo pelos próximos quatro anos. Além disso, a diretoria continua em processo acelerado para a formação do grupo que vai, inicialmente, disputar o campeonato Paulista da Série A2.

Com passagem pela Ponte Preta em 2010, Jussani relembrou os tempos em que defendeu o rival e disse que evoluiu bastante desde então. "Quando eu vim para Ponte fiquei muito deslumbrado, eu era muito novo. Depois, conquistei muita coisa, fiquei calejado", afirmou o defensor de 29 anos.

O clube ainda espera anunciar mais reforços e também acertar a renovação de outros atletas do elenco vice-campeão da Série C do Campeonato Brasileiro. O meia Alex Santana, que pertence ao Internacional, e o lateral-esquerdo Denis Neves são dois que negociam a permanência.

O superintendente Anaílson Neves confirmou o acerto com a Topper no lugar da Joma, que tem contrato até 31 de dezembro. Os novos uniformes já serão utilizados na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que terá início em 3 de janeiro.