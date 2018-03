Guarani apresenta lateral uruguaio O Guarani está correndo atrás de contratações para definir o elenco que vai disputar o Campeonato Brasileiro. O mais novo reforço veio do Uruguai. O lateral-direito Mansilla, que já defendeu a seleção uruguaia Sub-19, foi a novidade anunciada nesta terça-feira. O jogador também já atuou pela seleção principal durante a Copa Milenium, disputada na Índia. Esta foi a única indicação do empresário Juan Figer, que desistiu de formalizar uma parceria mais ampla com o time de Campinas. Mansilla, que jogava pelo Central Español, de Montevidéu, estará à disposição do técnico Joel Santana para iniciar os treinamentos nesta quarta-feira, visando a disputa do Campeonato Brasileiro. A estréia do time será dia 22 de abril, contra o Coritiba, no Paraná. Outro reforço que chegou nesta terça-feira ao Brinco de Ouro e já treinou foi o lateral-esquerdo Nil, contratado junto ao Friburguense, do Rio de Janeiro. Com o meia Luiz Fernando, que defendeu o América, de Rio Preto, já está tudo certo. O volante Careca, que disputou o Paulistão pelo Corinthians, se apresentou nesta terça-feira pela manhã, e Marcos Alexandre, que chegou às quartas-de-finais do Campeonato Paulista pelo União Barbarense, já está integrado ao elenco. No total, são cinco reforços. O time se prepara para o Brasileirão, mas antes terá uma partida pela terceira fase da Copa do Brasil. Enfrenta, no dia 14, o vencedor de Atlético-MG e Santo André, que jogam nesta quarta-feira, em Belo Horizonte. Na primeira partida, no ABC, o Santo André venceu por 3 a 0. Pode perder por até dois gols de diferença que se classifica.