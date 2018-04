Guarani apresenta novo reforço O Guarani apresentou na manhã desta sexta-feira o meia Souza, de 23 anos, que foi emprestado pelo Botafogo-RJ e tem o preço do passe estipulado em US$ 1,2 milhão. No ano passado, ele defendeu o CSA e o Libertad, do Paraguai. O jogador deve ser uma das armas do clube de Campinas no Torneio Rio-São Paulo, que começa dia 19. O técnico Zé Mário defendeu a contratação de Souza, bem como de outros atletas menos conhecidos, como o atacante Beto, do Itaperuna, e o meia Dudu, do Londrina. "Não estou preocupado em grandes nomes, mas em qualidade. E eles têm", disse o treinador do Guarani, admitindo que entre estes novos contratados, "um ou outro" pode frustrar as suas expectativas. Depois de assinar contrato, Souza seguiu para a cidade de Monte Sião, onde o elenco iniciou a pré-temporada nesta sexta-feira. A situação do lateral-direito Luciano Baiano continua indefinida. Ele tem contrato até fevereiro e pode renová-lo até maio, quando termina o Torneio Rio-São Paulo. Antes disso, porém, pode se transferir para o Goiás, onde já atuou na temporada passada. O assunto será discutido segunda-feira, quando estará em Campinas o seu procurador, Oliveira Junior, para negociar com a diretoria do Guarani.