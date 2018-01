Guarani apresenta novos atacantes Contando apenas com Rodrigão no setor ofensivo, a diretoria do Guarani apresentou nesta segunda-feira, seus novos atacantes para a temporada 2004. De uma só vez o técnico Barbieri recebeu os reforços de Albertinho e Ludemar. Contratado junto ao Paysandu, o paraense de Belém, Alberto Abrahão Melo Magalhães, de 23 anos, iniciou sua carreira no Paysandu em 1999. A sua chegada vem suprir a ausência de Wagner, que trocou o Bugre pelo Atlético-MG. Já Ludemar é mais rodado. Revelado pelo Rio Branco, de Americana, passou pelo Náutico e pelo futebol russo antes de ser contratado pelo União Leiria, de Portugal, onde esteve até o final de 2003. Jogador de presença de área, irá disputar com Rodrigão um lugar entre os titulares. A vinda de Rico, do São Paulo, está descartada. Até agora o Bugre trouxe oito jogadores para realizar boa campanha no Campeonato Paulista. Além dos atacantes Albertinho e Ludemar, já haviam chegado ao Brinco de Ouro o zagueiro Tiago, do Rio Branco, os laterais Júnior Barbosa, do Oeste, e Patrick, da A napolina, o volante Marcelo Scrocca e os meiocampistas argentinos Loscri e Liberman.