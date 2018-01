Guarani apresenta os reforços para 2006 O Guarani praticamente fechou seu elenco para o Campeonato Paulista, nesta quarta-feira, ao apresentar o meia Bilu, de 31 anos, ex-Figueirense, e o zagueiro Alex Oliveira, de 27 anos, revelado pela Ponte Preta e que estava no Japão. Além disso, foi confirmado o acerto com o atacante Marinho, que pertence ao Cruzeiro, mas estava emprestado ao Ipatinga (MG). A expectativa, agora, é para a chegada do lateral-esquerdo Marquinhos, ex-Sport Recife. A esperada entrevista coletiva do técnico Luiz Carlos Ferreira não passou de uma ?prestação de contas e agradecimentos?, derrubando a tese de que ele poderia deixar o clube antes mesmo do início do Paulistão. O Guarani estréia no Campeonato Paulista no dia 11 de janeiro, contra a Portuguesa Santista, em Santos.