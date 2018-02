Guarani apresenta Roberto e busca mais dois reforços A diretoria do Guarani apresentou nesta quarta-feira o volante Roberto. O jogador foi contratado na última semana de dezembro depois de disputar o Campeonato Brasileiro da Série C pelo Barueri. Nas próximas horas, o clube campineiro pode anunciar mais dois reforços vindos do Internacional. Os dirigentes negociam com o meia Gabriel e com o atacante Porcellis, ambos das categorias de base do atual campeão mundial.