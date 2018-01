Guarani apresenta seu sexto reforço A diretoria do Guarani segue trabalhando na tentativa de montar um time forte para a temporada 2004. Nesta quarta-feira foi apresentado o novo reforço do clube: o zagueiro Tiago, que defendeu o Atlético-PR no último Campeonato Brasileiro. Tiago Vieira Moreira começou sua carreira no Rio Branco, onde chegou aos 13 anos de idade. Apesar de ter nascido em Campinas, o jogador sequer fez testes em Ponte Preta ou Guarani. "Tinha amigos jogando no Rio Branco, fui fazer testes e acabei ficando 13 anos lá. O Rio Branco é um time que aprendi a gostar e espero dizer o mesmo do Guarani, onde chego pensando em títulos", afirmou o zagueiro. A boa campanha no Rio Branco o levou ao Juventude-RS, onde atuou por uma temporada. Sem acordo financeiro, acabou voltando para Americana. Interessado no jogador, o Atlético-PR gastou R$ 450 mil para adquirir 50% dos seus direitos federativos. "Fiz 20 jogos pelo Atlético no Brasileirão, mas, com a mudança de treinador, acabei perdendo espaço. Tenho contrato até 2006 lá, mas não houve problema algum em me emprestar para o Guarani", explicou. Tiago é o sexto jogador a ser contratado pelo Guarani. Antes dele já haviam chegado os laterais Júnior Barbosa e Patrick, os volantes Loscri e Marcelo Scrocca e o meia Liberman. Mais um volante e um atacante ainda devem chegar nos próximos dias.