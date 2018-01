Guarani apresenta Sidney e espera Rico O volante Sidney, ex-Fluminense, foi apresentado na tarde desta quarta-feira como novo reforço do Guarani para a temporada 2004. O jogador foi contratado para o lugar de Leandro Guerreiro, que não se apresentou ao clube desde o dia 5 de janeiro, data marcada para a volta do elenco. Leandro, inclusive, esteve no estádio Brinco de Ouro nesta quarta-feira para tratar dos últimos detalhes de sua saída. O destino do jogador, apesar de não confirmar, pode ser a rival Ponte Preta. "A Ponte é um grande clube e de muita estrutura. Não fui procurado por eles, mas estou sem time para jogar e querendo trabalhar. Se houver o interesse, por que não conversaria?", indagou o volante. Sidney chegou ao clube juntamente com Luiz Taveira, responsável pela negociação do jogador. O empresário, inclusive, veio para tratar de um outro assunto: a contratação de Rico. O atacante se desvinculou do São Paulo nesta manhã e sua contratação pelo Guarani deverá encerrar a chegada de reforços para a disputa do Campeonato Paulista.