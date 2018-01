Guarani apresenta Viola esta noite O atacante Viola será apresentado à torcida do Guarani na noite desta quarta-feira como novo reforço para a disputa do Campeonato Paulista, antes da estréia contra o Marília, no estádio Brinco de Ouro. O jogador de 35 anos receberá R$ 135 mil por três mês de contrato, que serão pagos pelo clube e por mais três empresas que patrocinam o time de Campinas. Revelado pelo Corinthians em 1988, o jogador não traz boas recordações ao Guarani. Na final do Paulistão daquele ano, o atacante entrou no decorrer da partida e marcou, na prorrogação, o gol garantiu o título corintiano. Depois passou ainda por diversos clubes, como Olímpia, São José, Palmeiras, Vasco, Valência-ESP e Trabzonspor-TUR, onde ficou nos últimos dois anos.