Guarani aprimora preparo físico A pré-temporada que o Guarani está realizando em Serra Negra está agrando ao preparador-físico Lino Facchini Júnior. Depois de antecipar em três dias a reapresentação dos jogadores, Lino realizou alguns testes físicos no Brinco de Ouro e, desde a última segunda-feira, vem fazendo os jogadores suarem a camisa para entrar em forma e fazer bonito no Campeonato Paulista. O volante Rafael, que poderia ser o último reforço do Guarani para a disputa do Paulistão, não vem mais. O Rio Branco, detentor dos direitos federativos do jogador, não aceitou emprestá-lo e, com isso, o time de Campinas encerra a lista com nove novos jogadores para 2003. "Acho que o grupo é bom", avalia o técnico Giba.