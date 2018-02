Guarani aproveita folga para treinar A folga que o Guarani tem no Campeonato Brasileiro, com a realização dos jogos do Brasil pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006, não vai atingir os jogadores. Dois dias após a vitória, por 1 a 0, sobre o Paraná, domingo, no Estádio Brinco de Ouro, o elenco se reapresentou nesta terça-feira cedo e iniciou avaliações físicas. De acordo com o preparador Fernando Moreno, o time precisa aproveitar esse intervalo para melhorar o seu condicionamento físico, prejudicado pelo excesso de jogos. "Ao longo da competição, há um desgaste muito grande e quando surge uma oportunidade rara como essa a gente tem que aproveitar para preparar bem o elenco, corrigir posturas, melhorar a velocidade, o arranque. Estando bem preparados fisicamente, o aspecto técnico também é favorecido. O jogador passa a render muito mais em campo", destaca. As avaliações físicas acontecem até o final de semana. O técnico Zetti volta a realizar atividade técnicas e táticas somente na próxima semana, quando o time se prepara para enfrentar o Fluminense, em Volta Redonda, sábado, dia 12.O único desfalque certo do time para essa partida é o zagueiro Paulo André, que recebeu o terceiro cartão amarelo. O volante Careca, após cumprir suspensão, volta ao meio campo. O Guarani ocupa a 18ª posição, com oito pontos.