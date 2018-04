Guarani arranca empate do Flamengo O Guarani conseguiu um bom resultado ao empatar com o Flamengo por 1 a 1 pela segunda rodada do torneio Rio-São Paulo, esta noite, no Maracanã. A equipe paulista conseguiu neutralizar os ataques do rubro-negro, que ainda estava abalado com a perda do título da copa Mercosul para o San Lorenzo na madrugada de quinta-feira A primeira oportunidade de gol da partida foi do Flamengo, logo aos 10 minutos, com uma bola cabeceada pelo atacante Leandro Machado, livre de marcação, para fora. O gol do Guarani foi marcado pelo atacante Dudu, um dos melhores em campo, em um chute no canto esquerdo do goleiro Júlio Cesar, aos 22 minutos. O empate do Flamengo aconteceu aos 29 minutos, com o atacante Andrezinho, que aproveitou uma confusão na área do Guarani e chutou forte, sem defesa para o goleiro César. O Rubro-negro ainda desperdiçou a oportunidade de passar à frente do placar em uma falta cobrada na trave pelo meia Petkovic aos 46 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, aconteceram poucos momentos de emoção, e ambas as equipes sentiram o forte calor do Rio. No Guarani, entrou Netinho no lugar de Dudu, que se contundiu. Já no Flamengo, Tuta substituiu Leandro Machado. O goleiro César, aos 38 minutos, assegurou o empate ao fazer uma bela defesa em uma outra cobrança de falta de Petkovic. Depois de se agredirem em campo, Tuta e o zagueiro Aderaldo foram expulsos pelo juiz Fabiano Gonçalves, aos 43 minutos.