Guarani assume condição de zebra O Guarani está aceitando a condição de zebra na confronto das quartas-de-final do Campeonato Paulista da Série A1. Para o técnico Giba, a Portuguesa Santista é favorita, nesta quinta-feira, por vários motivos. Entre eles pelo fato de atuar em casa, no Estádio Ulrico Mursa, e com a vantagem do empate. ?Os números indicam este favoritismo, mas é claro que nossa missão será reverter toda esta vantagem", afirmou Giba, lembrando as condições semelhantes que seu time enfrentou no dérbi, domingo, quando precisava vencer a Ponte Preta para se classificar. E venceu por 3 a 1. Na opinião dele, o mais importante é que seus jogadores demonstraram "um preparo psicológico para enfrentar situações adversas". A idéia agora é manter o mesmo espírito para buscar outra vitória na casa do adversário. Existe um desfalque sério neste planejamento: a ausência do volante Émerson, suspenso com três cartões amarelos. Ele exerce uma função de liderança no grupo, principalmente dentro de campo. ?Será um desfalque sério", admite o meia Marquinhos, que jura estar recuperado pela perda de um pênalti no último jogo. Giba tem duas opções para substituir Émerson: os garotos Reinaldo e Erick. O time realizou um coletivo nesta terça-feira à tarde e depois foi dispensado até quarta-feira para o almoço. Em seguida viajam para Santos. Técnico elogiado - Dirigentes e membros da comissão técnica do Guarani rasgaram elogios ao trabalho de Pepe no comando da Santista. Pepe, que nesta terça-feira completou 68 anos, já fez história no Guarani. Ele tirou o time da Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro, em 1991, quando sagrou-se vice-campeão perdendo o título para o Paysandu.