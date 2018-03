Guarani atrás da 1ª vitória fora de casa O Guarani tem neste sábado mais uma chance de conquistar sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro, a partir das 16 horas, contra o Coritiba, no estádio Couto Pereira, na capital paranaense. Em cinco jogos como visitante, o time de Campinas conseguiu dois empates e três derrotas. Por outro lado, nas partidas no Brinco de Ouro, foram quatro vitórias e um empate. Assim, o clube tem 15 pontos e ocupa a 7ª posição. Para buscar a vitória neste sábado, o técnico Pepe faz três mudanças em relação ao time que venceu o Fortaleza, por 2 a 1, na última rodada. O goleiro Jean, recuperado de contusão, volta no lugar de Fernando. Além dele, o zagueiro Paulão, que cumpriu suspensão, forma o trio de zagueiros com Bruno Quadros e Juninho. Outra mudança já anunciada é a entrada de Reinaldo no meio-de-campo. O volante vem se destacando nos treinamentos e o técnico deve colocar Esquerdinha no banco de reservas. "Tenho que me concentrar e jogar bem. Se me sair bem, posso ter a chance de continuar", disse o jogador de apenas 19 anos.