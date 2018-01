Guarani B é vice-líder na Copa Estado O Guarani B assumiu a vice-liderança do Grupo 2 da Copa Estado de São Paulo, ao vencer o Rio Branco, por 4 a 3, nesta sexta-feira à noite, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. A vitória deixou o time campineiro, com 30 pontos, um a mais que o próprio Rio Branco e o Rio Claro. O líder é o Ituano, com 36 pontos e praticamente classificado. O jogo foi bastante movimentado. O Guarani abriu 3 a 0 no primeiro tempo, mas permitiu a reação do Rio Branco, que chegou ao empate. O gol da vitória saiu aos 47 minutos do segundo tempo, marcado por Éverton.