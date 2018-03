Guarani B fica no empate em Sorocaba Jogando em Sorocaba, o Guarani B, mesmo reforçado com alguns de seus jogadores do time profissional, não conseguiu mais do que um empate por 2 a 2 com o Atlético na noite desta quarta-feira. O resultado manteve o time de Campinas na quinta posição do Grupo 2, agora com oito pontos. O mesmo acontece com o time do técnico João Martins, que garante a vice-liderança da chave 1, com 12 pontos. Ricardo Lobo aos 34 minutos do primeiro tempo abriu o marcador. Na etapa final, Samir, aos nove, deixou tudo igual. O atacante Rinaldo, aos 14, colocou os campineiros de novo em vantagem, mas Luciano Henrique, aos 23, definiu o resultado final da partida.