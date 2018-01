Guarani B terá reforços de profissionais Sem jogos pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Barbieri, do Guarani, resolveu colocar alguns de seus jogadores em campo nesta sexta-feira para defender o Guarani B, diante do Rio Claro. A equipe é comandada pelo técnico Careca e disputa a Copa Estado de São Paulo. Dentre os escolhidos estão os atacantes Rodrigão e Creedence, os meias Dinelson e Marquinhos e o zagueiro Nenê, que não vêm tendo muitas oportunidades nos últimos jogos do Brasileirão. A intenção do treinador é manter o ritmo de seus atletas. Além deles os volantes Rafael e Reinaldo, além do atacante Rinaldo, também podem ser aproveitados. "Sou funcionário do Guarani e tenho que jogar. Enquanto estiverem me pagando, jogo no A, B e até no F. Só que quero jogar bem para voltar ao time titular e não cair para a equipe C", brincou o atacante, artilheiro do time principal no Campeonato Brasileiro, com nove gols marcados. O próximo jogo do Guarani pelo Campeonato Brasileiro será contra o Figueirense, dia 14, no Brinco de Ouro, em Campinas.