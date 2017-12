Guarani B vence na Copa Estado No único jogo da 12ª rodada da Copa Estado de São Paulo nesta sexta-feira à noite, o Guarani B, jogando no vazio estádio Brinco de Ouro, goleou a Ferroviária por 3 a 0 e assumiu a vice-liderança do Grupo 2, com 18 pontos. O time de Araraquara , com a derrota, caiu para quarto, mantendo-se com 16 pontos. O time de Campinas fez o resultado ainda no primeiro tempo, com Netinho aos 16 e Jonatas aos 41. Na etapa final, com o jogo mais cadenciado, Ederson Campos ainda ampliou aos 42.