Guarani-B vence na Copa Estado SP O Guarani-B conseguiu uma vitória importante sobre o XV de Piracicaba, por 1 a 0, nesta sexta-feira, no Estádio Brinco de Ouro, pela Copa Estado de são Paulo. A vitória deixou o time campineiro na vice-liderança do Grupo 2, com 27 pontos. O time de Piracicaba continua com 24 pontos, em quinto lugar. O gol da vitória foi marcado por Ricardo Lobo, aos 12 minutos do primeiro tempo. À noite foram realizados dois jogos pelo Grupo 4. Em casa, o Barretos venceu a Matonense, por 3 a 1, melhorando sua pontuação. Ainda está em quinto lugar, mas agora com 26 pontos. O time de Matão é vice-líder, com 35. Outro que jogou em casa e venceu foi o Jaboticabal, terceiro colocado com 29 pontos, que fez 1 a 0 sobre a Francana, sexto, com apenas 17. Classificação: Grupo 1 1º) Santo André - 40 pontos; 2º) Juventus - 31; 3º) Atlético Sorocaba - 27; 4º)São Bento - 22; 5º) São Paulo-B, ECO e São Caetano-B - 19; 8º) Nacional - 9. Grupo 2 1º) Ituano - 35 pontos; 2º) Guarani-B 27; 3º) Rio Branco e Rio Claro - 26; 5º) XV de Piracicaba - 24; 6º) Palmeiras-B - 21; 7º) Ferroviária - 19; 8º) XV de Jaú - 7. Grupo 3 1º) Marília-B - 35 pontos; 2º) Olímpia 31; 3º) Noroeste - 28; 4º) Araçatuba - 25; 5º) Mirassol e América - 22; 7º) Rio Preto - 15; 8º) Paraguaçuense - 6. Grupo 4 1º) Comercial - 38 pontos; 2º) Matonense - 35; 3º) Jaboticabal 29; 4º)Sertãozinho 27; 5º) Barretos - 26; 6º) Francana - 17; 7º) Inter de Bebedouro - 14; 8º) Taquaritinga - 5.