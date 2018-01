Guarani B vence na estréia da Copa Estado Na abertura da Copa Estado de São Paulo, nesta sexta-feira à noite, foram disputados três jogos. O Guarani B, praticamente um mistão do time principal, venceu o São Bento, por 1 a 0, no estádio Brinco de Ouro. O único gol da partida foi marcado por Jônatas aos 13 minutos do segundo tempo. Em Araçatuba, o time da casa venceu, de virada, o Sertãozinho, por 2 a 1. Robinho abriu o placar para os visitantes aos 34 minutos, enquanto Luiz Henrique empatou aos 44 minutos do primeiro tempo. O veterano Garrinchinha, cobrando pênalti aos 43 minutos do segundo tempo, deu a vitória ao AEA. Em São José do Rio Preto, América e Internacional de Bebedouro empataram sem gols. Rodada - A primeira rodada terá três jogos neste sábado à tarde e mais 10 jogos domingo, com destaque para o clássico entre os times B de Palmeiras e São Paulo, a partir das 10 horas, no Parque Antártica.