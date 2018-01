Guarani ?baixa a bola? contra Etti Na apresentação do elenco do Guarani, nesta terça-feira pela manhã, no estádio Brinco de Ouro, o técnico Zé Mário fez questão de ressaltar aos seus jogadores a necessidade de manter a mesma seriedade diante do Etti, domingo, no estádio "Jaime Cintra", em Jundiaí, pela oitava rodada do Torneio Rio-São Paulo. Ele mesmo fez questão de dizer que a derrota do Etti para o Botafogo, por 5 a 1, não passou de um mero "acidente de percurso". Com isso, Zé Mário tenta evitar que seus jogadores se empolguem com a privilegiada situação do time, atualmente dividindo a vice-liderança, com 14 pontos, com Corinthians, São Paulo e Botafogo. O treinador pretende tirar proveito da situação difícil do Etti, que precisará da reabilitação. "É possível que eles venham para cima da gente como um faminto em direção a um prato de comida. Será uma pedreira", prevê. Para segurar o ímpeto adversário ele quer fortalecer seu sistema de marcação, existindo inclusive a possibilidade da entrada de mais um volante no meio-campo. Alexandre será testado durante os treinos da semana e poderá ganhar a vaga de Dudu, vetado pelo departamento médico por causa de uma entorse no tornozelo direito. Na frente, seriam escalados os baixinhos Léo e Marcinho, que tiveram grande atuação na vitória sobre o Americano, por 2 a 0. O objetivo da comissão técnica é somar, pelo menos, um ponto em Jundiaí. Depois o time tentará aproveitar a seqüência de jogos em casa contra Corinthians, Vasco da Gama e Fluminense. Nas contas preliminares, existe a expectativa de somar de seis a oito pontos dentro dos 12 que serão disputados.